Некоторые участники приходят на кастинг Мастер Шеф 11 в 1 выпуске просто для того, чтобы развлечься. Но есть и такие мечтатели, как Александр Кривец, который в 19 лет уже мечтает о собственном ресторане! Все началось с бабушкиных пирожков. Когда парень научился готовить сдобу по бабушкиному рецепту, он всерьез увлекся кулинарией. Но достаточно ли ему знаний, чтобы участвовать в кулинарном конкурсе?

Даша Евтух живет в деревне, однако при этом умудряется набирать миллионы просмотров на своих видео в тиктоке! В чем секрет ее успеха? И сможет ли ее простая деревенская еда покорить сердца судей, которые за свою карьеру перепробовали все мыслимые и немыслимые ресторанные изыски? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск от 28.08.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск часть 3 от 28.08.2021