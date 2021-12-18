Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск участников ждут коробки-загадки с наборами продуктов. Они сразу же узнают эти ингредиенты, ведь именно из них аматоры готовили свои блюда для кастинга. У Яны будет аж две коробки, ведь на кастинге она удивила судей многокомпонентностью своего блюда.

В 17 выпуске Мастер Шеф 11 сезон участникам нужно будет приготовить новые блюда из тех же продуктов с добавлением одного дополнительного ингредиента. Для Яны это будет скорее усложнением, ведь у нее и так две коробки!

Сезон почти позади, так что на этот раз участникам нужно приготовить намного более сложные блюда, чем на кастинге. Кто не сможет превзойти сам себя? Смотрите в проекте Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск часть 3 от 18.12.2021