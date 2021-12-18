Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск на официальном сайте СТБ! До суперфинала остался всего один шаг, и на этом этапе у обладателей белых кителей уже нет права на оплошность. Тот, кто оступится и приготовит хотя бы одно невкусное блюдо, тут же отправится домой.

Участникам придется вспомнить все, через что они прошли за эти недели 11 сезона Мастер Шеф. Они вернутся к тем заданиям, из-за которых им однажды уже пришлось облачиться в черные фартуки. Кроме того им нужно будет повторить успех кастинга и еще раз приготовить из тех же ингредиентов, но уже на новом уровне. Кто не сможет прыгнуть выше головы и покинет проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск от 11.12.2021