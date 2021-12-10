Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск на официальном сайте СТБ! В проекте осталось восемь участников, и только семь из них наденут белые кители. Последние конкурсы в цветных фартуках, последняя битва черных – кто с достоинством выдержит все испытания и останется, а кто уйдет за шаг до цели? Узнайте прямо сейчас!

Одни из самых тяжелых конкурсов проекта ждет участников в 16 выпуске Мастер Шеф 11 сезон! На этой неделе они будут разгадывать ребусы, добывая продукты эрудицей и логикой, приготовят обед из остатков вчерашнего праздничного ужина и столкнуться с самым страшным кошмаром любого кулинара – микрокухней… Кто покинет проект на этой неделе? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск от 04.12.2021