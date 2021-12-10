Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Смотрите также
Выпуск 16 |Часть 1 |11.12.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 16. Часть 1 от 11.12.2021...
Выпуск 16 | 11.12.2021 | Сезон 11

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск на официальном сайте СТБ! В проекте осталось восемь участников, и только семь из них наденут белые кители. Последние конкурсы в цветных фартуках, последняя битва черных – кто с достоинством выдержит все испытания и останется, а кто уйдет за шаг до цели? Узнайте прямо сейчас!

Одни из самых тяжелых конкурсов проекта ждет участников в 16 выпуске Мастер Шеф 11 сезон! На этой неделе они будут разгадывать ребусы, добывая продукты эрудицей и логикой, приготовят обед из остатков вчерашнего праздничного ужина и столкнуться с самым страшным кошмаром любого кулинара – микрокухней… Кто покинет проект на этой неделе? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск от 04.12.2021

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить