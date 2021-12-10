Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Дивіться також
Выпуск 16 |Частина 1 |11.12.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 16. Частина 1 від 11.12.2021...
Выпуск 16 | 11.12.2021 | Сезон 11

Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск на офіційному сайті СТБ! У проєкті залишилося вісім учасників, і лише сім із них надінуть білі кітелі. Останні конкурси у кольорових фартухах, остання битва чорних – хто з гідністю витримає всі випробування і залишиться, а хто піде за крок до мети? Дізнайтеся просто зараз!

Одні з найважчих конкурсів проєкту чекають на учасників у 16 ​​випуску Мастер Шеф 11 сезон! Цього тижня вони розгадуватимуть ребуси, видобуваючи продукти ерудицією та логікою, приготують обід із залишків учорашньої святкової вечері та зіткнуться з найстрашнішим кошмаром будь-якого кулінара – мікрокухнею… Хто покине проєкт цього тижня? Дізнайтесь у програмі Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск від 04.12.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send