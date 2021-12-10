Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск на офіційному сайті СТБ! У проєкті залишилося вісім учасників, і лише сім із них надінуть білі кітелі. Останні конкурси у кольорових фартухах, остання битва чорних – хто з гідністю витримає всі випробування і залишиться, а хто піде за крок до мети? Дізнайтеся просто зараз!

Одні з найважчих конкурсів проєкту чекають на учасників у 16 ​​випуску Мастер Шеф 11 сезон! Цього тижня вони розгадуватимуть ребуси, видобуваючи продукти ерудицією та логікою, приготують обід із залишків учорашньої святкової вечері та зіткнуться з найстрашнішим кошмаром будь-якого кулінара – мікрокухнею… Хто покине проєкт цього тижня? Дізнайтесь у програмі Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск від 04.12.2021