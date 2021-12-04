Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск на офіційному сайті СТБ! Цього тижня аматори писатимуть твори, зароблятимуть гроші та готуватимуть із незвичайними інгредієнтами. Далі пройдуть лише ті, хто має достатньо фантазії та вмінь, щоб впоратися з усіма умовами конкурсів. Хто залишить проєкт цього тижня, а хто продовжить свій шлях до фіналу? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск!

Вже з першого конкурсу кухарі зрозуміють, що сьогодні їм доведеться використати фантазію на повну. На кухні на них чекають справжні пір'я та пергамент! Які історії вони творитимуть сьогодні? Дізнайтесь усі подробиці конкурсу у повному випуску.

У другому конкурсі учасники вийдуть із зони комфорту. Замість звичних плит на них чекають електрогрилі, електрошашличниці та мікрохвильові печі! Що вони зможуть приготувати за таких умов? Дізнайтесь прямо зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск від 04.12.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 випуск від 27.12.2021