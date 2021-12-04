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У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск учасники поділяться на команди. Члени кожної команди мають обрати учасників із найбурхливішою фантазією. Ті, кого вважають найбільшими вигадниками, залишаться на кухні, а решта піде в кімнату очікування.
Фантазери в 15 випуску Мастер Шеф 2021 будуть писати твори на одну з тем, яка випаде під час жеребкування. Їм потрібно буде художньо описати якнайбільше класичних страв, при цьому не використовуючи кулінарну термінологію та назви продуктів. Чи вдасться їм це зробити? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск!
Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск від 04.12.2021
Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск частина 2 від 04.12.2021