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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 15. Частина 1 від 04.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск частина 1 від 04 грудня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 15 (ефір від 04.12.2021) на сайті СТБ
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У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск учасники поділяться на команди. Члени кожної команди мають обрати учасників із найбурхливішою фантазією. Ті, кого вважають найбільшими вигадниками, залишаться на кухні, а решта піде в кімнату очікування.

Фантазери в 15 випуску Мастер Шеф 2021 будуть писати твори на одну з тем, яка випаде під час жеребкування. Їм потрібно буде художньо описати якнайбільше класичних страв, при цьому не використовуючи кулінарну термінологію та назви продуктів. Чи вдасться їм це зробити? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск від 04.12.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск частина 2 від 04.12.2021

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