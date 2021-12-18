У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск від 18.12.2021 учасники працюватимуть над помилками. На кожного з них чекає індивідуальне завдання. За час участі у проєкті аматори неодноразово оступалися та робили помилки, через які вони опинялися під загрозою вильоту з проєкту. Цього тижня кожен із них зустрінеться зі своїми найпотаємнішими страхами та слабкими місцями.

Серафима у 17 випуску Мастер Шеф 11 сезон знову чекає електрошашличниця та мікрохвильова піч, які підвели його минулого разу. Сашко готуватиме десерт за особливим замовленням суддів, а Свєті доведеться покластися на товаришів. Які завдання чекають на інших? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск від 18.12.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск від 18.12.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 частина 2 від 18.12.2021