Дивіться онлайн перше випробування Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск! Учасники давно чекали на цей конкурс – гру в асоціації. Фанати кулінарного шоу вже добре знають, у чому суть. Ектор Хіменес-Браво по черзі відкриває картки, у яких зашифровано якийсь інгредієнт, а пари кулінарів намагаються вгадати, що це за продукт. Кожна наступна картка – це більш проста підказка. Чим раніше в 6 випуску Мастер Шеф пара зможе вгадати інгредієнт, тим більша ймовірність, що саме вона зможе забрати його собі.

Але як вгадати продукт, якщо на дошці намальовано три бюстгальтери чи Джордж Буш? Дізнайтеся просто зараз, як учасники справлялися із загадками, дивіться Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск від 11.12.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 частина 2 від 11.12.2021