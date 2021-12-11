Смотрите онлайн первое испытание Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск! Участники давно ждали этот конкурс – игру в ассоциации. Фанаты кулинарного шоу уже хорошо знают, в чем суть. Эктор Хименес-Браво по очереди открывает карточки, в которых зашифрован какой-то ингредиент, а пары кулинаров пытаются угадать, что это за продукт. Каждая следующая карточка – это более простая подсказка. Чем раньше в 6 выпуске Мастер Шеф пара сможет угадать ингредиент, тем больше вероятности, что именно она сможет забрать его себе.

Но как угадать продукт, если на доске нарисовано три бюстгальтера или Джордж Буш? Узнайте прямо сейчас, как участники справлялись с загадками, – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск от 11.12.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск часть 2 от 11.12.2021