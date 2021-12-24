Смотрите финал шоу Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск! Осталось только одно маленькое испытание, как допуск перед экзаменами. Судьи, как строгие экзаменаторы, придут на конкурс с билетами, а участники, как прилежные студенты, будут тянуть карточки наугад. Тут и станет ясно, кто хорошо учился и делал домашку, а кто еще «плавает» в некоторых вопросах.

Участникам в 18 выпуске Мастер Шеф 2021 может выпасть карточка с абсолютно любой темой и кухней мира, от вегетарианской до магрибской, от современной украинской до американской кухни. Попадутся ли кому-то билеты с незнакомыми темами? И кто покинет проект на этом этапе? Узнайте прямо сейчас – смотрите финал Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск от 18.12.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск от 24.12.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск часть 2 от 24.12.2021