Смотрите онлайн финал Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск! Это такой волнующий и ответственный момент – узнать, кто же станет лучшим среди аматоров этого года. По традиции двадцатка лучших вернется на кухню, чтобы стать свидетелями этого события.

Финалистам в 18 выпуске Мастер Шеф 2021 нужно собрать все свои силы и знания, ведь теперь на кону стоит победа, 300 000 гривен и учеба в одной из лучших кулинарных школ мира! Но для начала нужно пройти еще два испытания. В первом аматоры будут тянуть билеты, как на экзамене, и готовить блюда в соответствии с тематикой, которая попадется им на карточках. А дальше – только суперфинал, в котором участников не ограничивает ничего, кроме их фантазии! Узнайте, кто выиграл в финале Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск, – смотрите полный выпуск онлайн на официальном сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021