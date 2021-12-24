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В финале Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск все блюда приготовлены, остались только вердикты судей. Во время готовки участники допустили несколько ошибок, но у них уже нет возможности ничего исправить. Теперь только судьи решат, какие огрехи можно простить, а какие недопустимы в суперфинале Мастер Шеф 2021.
Волнение отчасти повлияло на качество готовки, и это стало ясно во время дегустации. Кто-то сумел сохранить единую концепцию у всех трех блюд, а кто-то смешал слишком много всего в одну кучу. Кто разочаровал судей излишней простотой своего десерта? И кто стал победителем кулинарного проекта в этом году? Смотрите финал Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск.
Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск от 24.12.2021