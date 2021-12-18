В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021 участники будут работать над ошибками. Каждого из них ждет индивидуальное задание. За время участия в проекте аматоры не раз оступались и делали ошибки, из-за которых они оказывались под угрозой вылета из проекта. На этой неделе каждый из них встретится со своими самыми потаенными страхами и слабыми местами.

Серафима в 17 выпуске Мастер Шеф 11 сезон снова ждет электрошашлычница и микроволновка, которые подвели его в прошлый раз. Саша будет готовить десерт по особому заказу судей, а Свете придется положиться на товарищей. Какие задания ждут остальных? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск часть 2 от 18.12.2021