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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 17. Часть 1 от 18.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск часть 1 от 18 декабря 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 17 (эфир от 18.12.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021 участники будут работать над ошибками. Каждого из них ждет индивидуальное задание. За время участия в проекте аматоры не раз оступались и делали ошибки, из-за которых они оказывались под угрозой вылета из проекта. На этой неделе каждый из них встретится со своими самыми потаенными страхами и слабыми местами.

Серафима в 17 выпуске Мастер Шеф 11 сезон снова ждет электрошашлычница и микроволновка, которые подвели его в прошлый раз. Саша будет готовить десерт по особому заказу судей, а Свете придется положиться на товарищей. Какие задания ждут остальных? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021!

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