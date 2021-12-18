Cамые страшные кошмары аматоров – в третьем конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск! Участники увидят, что на кухне собраны поверхности из разных конкурсов, в том числе ненавистная всем микрокухня. Поварам нужно будет вспомнить все, через что они прошли в этом сезоне. Смогут ли они доказать, что усвоили все уроки и стали готовить лучше? Узнайте прямо сейчас!

Сначала участники в 17 выпуске Мастер Шеф 2021 будут меняться ингредиентами. У кого-то будут только белки, у кого-то – жиры, у кого-то овощи и так далее. При помощи обмена каждый соберет себе набор ингредиентов, из которых будет готовить. После этого повара займут поверхности. Каждому достанется индивидуальное задание – придумать диетическое блюдо для пекарни, приготовить еду для миниатютного азиатского ресторана или повторить шедевр архитектуры в съедобном варианте. Кто покинет проект на этом этапе? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 выпуск от 18.12.2021