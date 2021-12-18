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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 17. Частина 3 від 18.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск частина 3 від 18 грудня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 17 (ефір від 18.12.2021) на сайті СТБ
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Найстрашніші кошмари аматорів – у третьому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск! Учасники побачать, що на кухні зібрані поверхні з різних конкурсів, у тому числі ненависна для всіх мікрокухня. Кухарям треба буде згадати все, через що вони пройшли цього сезону. Чи зможуть вони довести, що засвоїли уроки і стали готувати краще? Дізнайтеся просто зараз!

Спочатку учасники у 17 випуску Мастер Шеф 2021 будуть обмінюватися інгредієнтами. У когось будуть лише білки, у когось – жири, у когось овочі тощо. За допомогою обміну кожен збере набір інгредієнтів, з яких готуватиме. Після цього кухарі займуть поверхні. Кожному дістанеться індивідуальне завдання – придумати дієтичну страву для пекарні, приготувати їжу для мініатютного азіатського ресторану або повторити шедевр архітектури у їстівному варіанті. Хто залишить проєкт на цьому етапі? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск від 18.12.2021

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