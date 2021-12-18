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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 17. Частина 2 від 18.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск частина 2 від 18 грудня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 17 (ефір від 18.12.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск на учасників чекають коробки-загадки з наборами продуктів. Вони відразу ж дізнаються про ці інгредієнти, адже саме з них аматори готували свої страви для кастингу. У Яни буде аж дві коробки, адже на кастингу вона здивувала суддів багатокомпонентністю своєї страви.

У 17 випуску Мастер Шеф 11 сезон учасникам потрібно буде приготувати нові страви з тих самих продуктів із додаванням одного додаткового інгредієнта. Для Яни це буде більшим ускладненням, адже у неї й так дві коробки!

Сезон майже позаду, тому цього разу учасникам потрібно приготувати набагато складніші страви, ніж на кастингу. Хто не зможе перевершити себе? Дивіться у проєкті Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск від 18.12.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск від 18.12.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 частина 3 від 18.12.2021

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