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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Фінал. Випуск 18. Частина 1 від 24.12.2021

Смотрите онлайн фінал Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск частина 1 від 24 грудня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 18 (ефір від 24.12.2021) на сайті СТБ
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Дивіться фінал шоу Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск! Залишилося лише одне маленьке випробування як допуск перед іспитами. Судді, як суворі екзаменатори, прийдуть на конкурс із квитками, а учасники, як старанні студенти, тягнути картки навмання. Тут і стане ясно, хто добре вчився і робив хатину, а хто ще плаває в деяких питаннях. Учасникам у 18 випуску Мастер Шеф 2021 може випасти картка з абсолютно будь-якою темою та кухнею світу, від вегетаріанської до магрибської, від сучасної української до американської кухні. Чи попадуться комусь квитки з незнайомими темами? І хто покине проєкт на цьому етапі? Дізнайтесь просто зараз – дивіться фінал Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск від 18.12.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск від 24.12.2021
Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 частина 2 від 24.12.2021

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