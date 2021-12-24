Дивіться онлайн фінал Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск! Це такий бентежливий та відповідальний момент – дізнатися, хто ж стане найкращим серед аматорів цього року. За традицією двадцятка найкращих повернеться на кухню, щоб стати свідками цієї події. Фіналістам у 18 випуску Мастер Шеф 2021 потрібно зібрати всі свої сили та знання, адже тепер на кону стоїть перемога, 300 000 гривень та навчання в одній із найкращих кулінарних шкіл світу! Але спочатку потрібно пройти ще два випробування. У першому аматори тягнути квитки, як на іспиті, і готуватимуть страви відповідно до тематики, що потрапить їм на картках. А далі – лише суперфінал, в якому учасників не обмежує нічого, крім їхньої фантазії! Дізнайтеся, хто виграв у фіналі Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск – дивіться повний випуск онлайн на офіційному сайті СТБ. Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск від 18.12.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск від 18.12.2021