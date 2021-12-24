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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Фінал. Випуск 18. Частина 3 від 24.12.2021

Смотрите онлайн фінал Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск частина 3 від 24 грудня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 18 (ефір від 24.12.2021) на сайті СТБ
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У фіналі Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск всі страви приготовлені, залишилися лише вердикти суддів. Під час готування учасники припустилися кількох помилок, але у них вже немає можливості нічого виправити. Тепер лише судді вирішать, які огріхи можна пробачити, а які неприпустимі у суперфіналі Мастер Шеф 2021.

Хвилювання частково вплинуло на якість приготування, і це стало зрозумілим під час дегустації. Хтось зумів зберегти єдину концепцію у всіх трьох страв, а хтось змішав дуже багато всього в одну купу. Хто розчарував суддів зайвою простотою свого десерту? І хто став переможцем цьогорічного кулінарного проєкту? Дивіться фінал Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск від 24.12.2021

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