У фіналі Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск всі страви приготовлені, залишилися лише вердикти суддів. Під час готування учасники припустилися кількох помилок, але у них вже немає можливості нічого виправити. Тепер лише судді вирішать, які огріхи можна пробачити, а які неприпустимі у суперфіналі Мастер Шеф 2021.

Хвилювання частково вплинуло на якість приготування, і це стало зрозумілим під час дегустації. Хтось зумів зберегти єдину концепцію у всіх трьох страв, а хтось змішав дуже багато всього в одну купу. Хто розчарував суддів зайвою простотою свого десерту? І хто став переможцем цьогорічного кулінарного проєкту? Дивіться фінал Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск від 24.12.2021