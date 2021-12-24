Дивіться онлайн суперфінал Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск! Останнє випробування покаже, чому навчилися аматори під час участі у проєкті. Вони можуть використовувати абсолютно будь-які продукти, девайси та техніки – більше жодних обмежень та умов! Головне – приготувати меню із трьох страв, об’єднане загальною концепцією. Учасники давно готувалися до цього моменту. Дружина Богдана навіть вивчила його меню, щоб при необхідності підказувати чоловікові. У фіналі Мастер Шеф 2021 року учасники викладуть всю душу у своїх стравах. Влад готуватиме «душевні» страви, а Богдан зробить усе, щоб дегустатори відчули себе трохи ближче до моря. Що вони приготували? Дивіться у проєкті Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск від 24.12.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 випуск від 24.12.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 частина 3 від 24.12.2021