Смотрите онлайн суперфинал Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск! Последнее испытание покажет, чему научились аматоры за время участия в проекте. Они могут использовать абсолютно любые продукты, девайсы и техники – больше никаких ограничений и условий! Главное – приготовить меню из трех блюд, объединенное общей концепцией. Участники давно готовились к этому моменту. Жена Богдана даже выучила все его меню, чтобы при необходимости подсказывать мужу.

В финале Мастер Шеф 2021 участники выложат всю душу в своих блюдах. Влад будет готовить «душевные» блюда, а Богдан сделает все, чтобы дегустаторы почувствовали себя чуть ближе к морю. Что они приготовили? Смотрите в проекте Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск от 24.12.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск от 24.12.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск часть 3 от 24.12.2021