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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Финал. Выпуск 18. Часть 2 от 24.12.2021

Смотрите онлайн финал Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск часть 2 от 24 декабря 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 18 (эфир от 24.12.2021) на сайте СТБ
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Смотрите онлайн суперфинал Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск! Последнее испытание покажет, чему научились аматоры за время участия в проекте. Они могут использовать абсолютно любые продукты, девайсы и техники – больше никаких ограничений и условий! Главное – приготовить меню из трех блюд, объединенное общей концепцией. Участники давно готовились к этому моменту. Жена Богдана даже выучила все его меню, чтобы при необходимости подсказывать мужу.

В финале Мастер Шеф 2021 участники выложат всю душу в своих блюдах. Влад будет готовить «душевные» блюда, а Богдан сделает все, чтобы дегустаторы почувствовали себя чуть ближе к морю. Что они приготовили? Смотрите в проекте Мастер Шеф 11 сезон 18 выпуск от 24.12.2021!

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