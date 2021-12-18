Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск на офіційному сайті СТБ! До суперфіналу залишився лише один крок, і на цьому етапі володарі білих кітелів уже не мають права на помилку. Той, хто оступиться і приготує бодай одну несмачну страву, одразу вирушить додому.

Учасникам доведеться згадати все, через що вони пройшли за ці тижні 11 сезону Мастер Шеф. Вони повернуться до тих завдань, через які їм одного разу вже довелося вдягнутися в чорні фартухи. Крім того їм потрібно буде повторити успіх кастингу та ще раз приготувати з тих самих інгредієнтів, але вже на новому рівні. Хто не зможе стрибнути вище голови і покине проєкт цього тижня? Дізнайтесь зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 17 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск від 11.12.2021