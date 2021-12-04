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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 15. Часть 1 от 04.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск часть 1 от 04 декабря 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 15 (эфир от 04.12.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск участники поделятся на команды. Члены каждой команды должны будут выбрать участников с самой бурной фантазией. Те, кого считают самыми большими выдумщиками, останутся на кухне, а остальные пойдут в комнату ожидания.

Фантазеры в 15 выпуске Мастер Шеф 2021 будут писать сочинения на одну из тем, которая выпадет при жеребьевке. Им нужно будет художественно описать как можно больше классических блюд, при этом не используя кулинарную терминологию и названия продуктов. Удастся ли им это сделать? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск от 04.12.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск часть 2 от 04.12.2021

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