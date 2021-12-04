Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск на официальном сайте СТБ! На этой неделе аматоры будут писать сочинения, зарабатывать деньги и готовить с необычными ингредиентами. Дальше пройдут только те, у кого достаточно фантазии и умений, чтобы справиться со всеми условиями конкурсов. Кто покинет проект на этой неделе, а кто продолжит свой путь к финалу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск!

Уже с первого конкурса повара поймут, что сегодня им придется использовать фантазию на полную. На кухне их ждут настоящие перья и пергамент! Какие истории они будут сочинять сегодня? Узнайте все подробности конкурса в полном выпуске.

Во втором конкурсе участники выйдут из зоны комфорта. Вместо привычных плит их ждут электрогрили, электрошашлычницы и микроволновки! Что они смогут приготовить в таких условиях? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск от 04.12.2021!

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