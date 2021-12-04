Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск участники снова будут зарабатывать деньги. На этот раз им нужно будет готовить на разных «станциях» кухни. На некоторых поверхностях будут только электрогрили, на других – электрошашлычницы или микроволновки. Участникам можно будет использовать только те девайсы, которые будут стоять на выбранных поверхностях. В 15 выпуске Мастер Шеф 2021 больше всего денег кулинары получат за те блюда, которые полностью приготовят при помощи микроволновки, и при этом они будут вкусными. Приготовить что-то ресторанного уровня в микроволновке сложно, но все хотят заработать 100 шефов, которые обещают судьи за выполнение этого задания! Кто сможет приготовить шедевр в обычной микроволновке и сорвать большой куш? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск от 04.12.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск от 04.12.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск часть 3 от 04.12.2021