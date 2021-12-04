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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 15. Частина 2 від 04.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск частина 2 від 04 грудня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 15 (ефір від 04.12.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск учасники знову зароблятимуть гроші. Цього разу їм потрібно буде готувати на різних станціях кухні. На деяких поверхнях будуть лише електрогрилі, на інших – електрошашличниці або мікрохвильові печі. Учасникам можна буде використовувати лише ті девайси, які стоятимуть на вибраних поверхнях. У 15 випуску Мастер Шеф 2021 найбільше грошей кулінари отримають за ті страви, які повністю приготують за допомогою мікрохвильової печі, і при цьому вони будуть смачними. Приготувати щось ресторанного рівня в мікрохвильовій печі складно, але всі хочуть заробити 100 шефів, які обіцяють судді за виконання цього завдання! Хто зможе приготувати шедевр у звичайній мікрохвильовій печі і зірвати великий куш? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск від 04.12.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск від 04.12.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск частина 3 від 04.12.2021

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