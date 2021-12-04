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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 15. Часть 3 от 04.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск часть 3 от 04 декабря 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 15 (эфир от 04.12.2021) на сайте СТБ
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Смотрите онлайн битву черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск! На этот раз задание на первый взгляд покажется не сложным. Каждый участник должен будет приготовить рыбу с овощами, соусом и кнели. Однако ингредиенты на столах покажутся участникам как минимум странными! Там будет все начиная от обычных овощей и заканчивая ряженкой и дыней, которые никак не вяжутся с рыбными блюдами. В 15 выпуске Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск участники будут передвигаться от ряда к ряду. На одном будут овощи, на другом – рыба, на третьем – молочные продукты и так далее. Кто первый закончит с этапом и перейдет к следующему ряду, тот и сможет выбрать себе самые лучшие продукты. Опоздавшим придется довольствоваться тем, что осталось. Кто покинет проект на этой неделе? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 выпуск от 04.12.2021

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