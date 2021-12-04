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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 15. Частина 3 від 04.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск частина 3 від 04 грудня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 15 (ефір від 04.12.2021) на сайті СТБ
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Дивіться онлайн битву чорних у програмі Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск! Цього разу завдання на перший погляд здадуться не складним. Кожен учасник має приготувати рибу з овочами, соусом та кнелі. Однак інгредієнти на столах здадуться учасникам щонайменше дивними! Там буде все починаючи зі звичайних овочів і закінчуючи ряжанкою та динею, які ніяк не в’яжуться з рибними стравами. У 15 випуску Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск учасники будуть пересуватися від ряду до ряду. На одному будуть овочі, на іншому – риба, на третьому – молочні продукти тощо. Хто перший закінчить з етапом і перейде до наступного ряду, той зможе вибрати собі найкращі продукти. Тим, що запізняться, доведеться задовольнятися тим, що залишилося. Хто покине проєкт цього тижня? Дізнайтесь у програмі Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 15 випуск від 04.12.2021

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