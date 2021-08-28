Деякі учасники приходять на кастинг Мастер Шеф 11 в 1 випуску просто для того, щоб розважитися. Але є і такі мрійники, як Олександр Кривець, який в 19 років вже мріє про власний ресторан! Все почалося з бабусиних пиріжків. Коли хлопець навчився готувати здобу за бабусиним рецептом, він всерйоз захопився кулінарією. Але чи достатньо йому знань, щоб брати участь в кулінарному конкурсі?

Даша Євтух живе в селі, проте при цьому примудряється набирати мільйони переглядів на своїх відео в тіктоку! У чому секрет її успіху? І чи зможе її проста сільська їжа підкорити серця суддів, які за свою кар’єру перепробували все мислимі і немислимі ресторанні вишукування? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск від 28.08.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск частина 3 від 28.08.2021