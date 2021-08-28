Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 1. Частина 2 від 28.08.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск частина 1 від 28 серпня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 1 (ефір від 28.08.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 1 |Часть 1 |28.08.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 1. Частина 1 від 28.08.2021...
Выпуск 1 |Часть 3 |28.08.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 1. Частина 3 від 28.08.2021...
Промо |27.08.2021| Сезон 11
Прем’єра Мастер Шеф 11 сезон: дивіться перший випуск 28 серпня на СТБ...
Випуск 12 |Часть 1 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 12. Частина 1 від 21.08.2021...
Випуск 12 |Часть 2 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 12. Частина 2 від 21.08.2021...
Выпуск 11 |Часть 1 |14.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 11. Частина 1 від 14.08.2021...
Выпуск 1 | 28.08.2021 | Сезон 11

Деякі учасники приходять на кастинг Мастер Шеф 11 в 1 випуску просто для того, щоб розважитися. Але є і такі мрійники, як Олександр Кривець, який в 19 років вже мріє про власний ресторан! Все почалося з бабусиних пиріжків. Коли хлопець навчився готувати здобу за бабусиним рецептом, він всерйоз захопився кулінарією. Але чи достатньо йому знань, щоб брати участь в кулінарному конкурсі?

Даша Євтух живе в селі, проте при цьому примудряється набирати мільйони переглядів на своїх відео в тіктоку! У чому секрет її успіху? І чи зможе її проста сільська їжа підкорити серця суддів, які за свою кар’єру перепробували все мислимі і немислимі ресторанні вишукування? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск від 28.08.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск частина 3 від 28.08.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send