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Выпуск 1 | 28.08.2021 | Сезон 11

Не пропустіть все найцікавіше – 1 випуск Мастер Шеф 11 вже на СТБ! Любителі кулінарії знову готові підкорювати найвідомішу кухню України. Поліцейський, мама в декреті, жінка-м'ясник, професійна модель і хореограф – всіх цих людей об'єднує любов до кулінарії.

На кастингу Мастер Шеф 11 буде багато знайомих облич. Учасниця 2 сезону Топ-модель по-українськи Ярослава Крутова приготує авторську версію борщу, а Амадор Лопес пригощатиме суддів чилі кон карне. Чи сподобається Ектору Хіменес-Браво традиційна українська страва у вигляді новомодного боулу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск від 28.08.2021 онлайн!

Мастер Шеф – всі випуски

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