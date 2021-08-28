Чи готові ви до карнавалу у 1 випуску Мастер Шеф 11 сезон? Коли на проект приходить Амадор Лопес, починається свято! Він уже бував на цій кухні в якості гостя і тепер вирішив спробувати себе в ролі справжнього кухаря. Амадор приготує чилі кон карне – страву, яку дуже добре знає і любить Ектор Хіменес-Браво. Чи вийде у нього догодити судді?

Серед учасників кастингу буде навіть професійний танцюрист балету і жінка-м’ясник, яка своїми руками розбирала свинячі туші! Тепер вона дотримується кето-дієти і займається продажем здорових продуктів. Хто отримає «так» від суддів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск від 28.08.2021