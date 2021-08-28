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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 1. Часть 3 от 28.08.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск часть 1 от 28 августа 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 1 (эфир от 28.08.2021) на сайте СТБ
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Готовы к карнавалу в 1 выпуске Мастер Шеф 11 сезон? Когда на проект приходит Амадор Лопес, начинается праздник! Он уже бывал на этой кухне в качестве гостя и теперь решил попробовать себя в роли настоящего повара. Амадор приготовит чили кон карне – блюдо, которое очень хорошо знает и любит Эктор Хименес-Браво. Получится ли у него угодить судье?

Среди участников кастинга будет даже профессиональный танцор балета и женщина-мясник, которая своими руками разбирала свиные туши! Теперь она придерживается кето-диеты и занимается продажей здоровых продуктов. Кто получит «да» от судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск от 28.08.2021

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