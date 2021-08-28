Смотрите также
Промо |27.08.2021| Сезон 11
Премьера Мастер Шеф 11 сезон: смотрите первый выпуск 28 августа на СТБ...
Выпуск 12 |Часть 1 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 12. Часть 1 от 21.08.2021...
Выпуск 12 |Часть 2 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 12. Часть 2 от 21.08.2021...
Готовы к карнавалу в 1 выпуске Мастер Шеф 11 сезон? Когда на проект приходит Амадор Лопес, начинается праздник! Он уже бывал на этой кухне в качестве гостя и теперь решил попробовать себя в роли настоящего повара. Амадор приготовит чили кон карне – блюдо, которое очень хорошо знает и любит Эктор Хименес-Браво. Получится ли у него угодить судье?
Среди участников кастинга будет даже профессиональный танцор балета и женщина-мясник, которая своими руками разбирала свиные туши! Теперь она придерживается кето-диеты и занимается продажей здоровых продуктов. Кто получит «да» от судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск!
Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск от 28.08.2021