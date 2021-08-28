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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 1. Частина 1 від 28.08.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск частина 1 від 28 серпня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 1 (ефір від 28.08.2021) на сайті СТБ
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В 1 випуску Мастер Шеф 11 сезон відбувається найбільш хвилююча частина кулінарного конкурсу – кастинг. Для учасників ще все таке нове і незнайоме, а саму кухню проєкту велика частина з них бачила тільки по телевізору.

Яна працює гримером, але в душі їй завжди хотілося бути кухарем. Вона з такою пристрастю говорить про кулінарію, що не може стримати сліз від емоцій! А ось сексолог Олександра спробує через їжу донести до суддів свою любов. Владислав працює барменом, але йому завжди хотілося готувати їжу, а не розливати алкогольні напої.

Хто сьогодні стане на крок ближче до своєї мрії? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск від 28.08.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск частина 2 від 28.08.2021

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