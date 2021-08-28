В 1 выпуске Мастер Шеф 11 сезон происходит самая волнительная часть кулинарного конкурса – кастинг. Для участников еще все такое новое и незнакомое, а саму кухню проекта большая часть из них видела только по телевизору.

Яна работает гримером, но в душе ей всегда хотелось быть поваром. Она с такой страстью говорит о кулинарии, что не может сдержать слез от эмоций! А вот сексолог Александра попытается через еду донести до судей свою любовь. Владислав работает барменом, но ему всегда хотелось готовить еду, а не разливать алкогольные напитки.

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Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск от 28.08.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск часть 2 от 28.08.2021