Эктор Хименес-Браво рассказал, как стал судьей «МастерШеф»

Кулинар и судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, как стал судьей. После очередных съемок Эктор Хименес-Браво поделился со своими подписчиками в Instagram невероятно милым рассказом о том, как ему удалось стать судьей шоу «МастерШеф». Подробности — в материале.

«Итак, я пошел на кастинг. Он длился 6 месяцев, меня и так, и так смотрели, и на английском просили говорить, и на испанском, французском. Я вообще думал, что здесь — все по блату и кастинг пройдет их человек. Я правда искренне в это верил! Хочу отдать респект телеканалу СТБ за то, что у них так не действует. Вся команда действительно профессионалы, и для них работа есть работа. Я это очень уважаю и ценю.

Но кастинг затянулся, и я просто устал ждать. Позвонил им и сказал, что хочу уехать в Канаду на месяц. Тогда они срочно перенесли кастинг на тот день, пока я был в Киеве, чтобы я еще раз прошел и улетел».

По словам Эктора, информацию о том, что он будет судьей, звёздный шеф узнал за границей!

«Я сидел в «Старбакс» в Канаде, пил кофе, и мне позвонили и сказали, что я первый судья в «МастерШеф»! И что остальных судей будут подбирать под меня!

Мы заключили контракт на 1 год. Я проводил еще много кастингов с 100+ разными судьями. Кстати, ключевой момент, когда меня утвердили, был странный комментарий. Участник принес мне оливье с майонезом, и я сказал, что это не салат с майонезом, а океан майонеза, в котором я утонул! (Смеется. — Прим. ред.). Я тогда говорил очень-очень плохо на русском, сейчас чуть лучше».

Специально для звёздного судьи телеканал СТБ использовал систему синхронного перевода.

«Телеканал СТБ нашел японскую систему синхронного перевода, чтобы мои слова сразу переводились в наушниках участников и всей команды. Такое устройство только вышло тогда, и им еще никто не пользовался. СТБ очень заморочились, я благодарен за их вклад и труд! Все остальное вы знаете, потому что следите за мной на проекте. У меня даже сейчас много хейтеров, потому что я не украинец и надо было брать украинского шефа, а не меня. Я первый год много читал комментарии, расстраивался, меня это задевало. Но теперь — нет. Я всегда уважал честность, ответственность и упорство, я не проснулся сразу богатым и на ТВ, я много работал и зарабатывал свой авторитет».

Эктор признался, что за все это время очень полюбил Украину и национальную кухню.

«Да, я не украинец, но за все время, пока тут, очень полюбил Украину. Я получил вид на жительство, делаю вклад в украинскую кухню и то, чтобы украинцы перестали ее недооценивать. Я чувствую, что это и мой дом тоже, и хочу быть полезным ему. Надеюсь, вам откликается моя история, я вижу ваши комментарии и поддержку».

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