Ектор Хіменес-Браво розповів, як став суддею «МастерШеф»

Кулінар і суддя проєктів «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів, як став суддею. Після чергових зйомок Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в Instagram неймовірно милою розповіддю про те, як йому вдалося стати суддею шоу «МастерШеф». Подробиці ― в матеріалі.

«Отже, я пішов на кастинг. Він тривав 6 місяців, мене і так, і так дивилися, і англійською просили говорити, й іспанською, французькою. Я взагалі думав, що тут все по блату і кастинг пройде їхня людина. Я правда щиро в це вірив! Хочу віддати респект телеканалу СТБ за те, що в них так не діє. Вся команда дійсно професіонали, і для них робота є робота. Я це дуже поважаю і ціную.

Але кастинг затягнувся, і я просто втомився чекати. Подзвонив їм і сказав, що хочу поїхати в Канаду на місяць. Тоді вони терміново перенесли кастинг на той день, поки я був у Києві, щоб я ще раз пройшов і полетів».

За словами Ектора, інформацію про те, що він буде суддею, зірковий шеф дізнався за кордоном!

«Я сидів у “Старбаксі” в Канаді, пив каву, і мені подзвонили і сказали, що я перший суддя в “МастерШеф”! І що інших суддів будуть добирати під мене!

Ми уклали контракт на 1 рік. Я проводив ще багато кастингів з 100+ різними суддями. До речі, ключовий момент, коли мене затвердили, був дивний коментар. Учасник приніс мені олів’є з майонезом, і я сказав, що це не салат з майонезом, а океан майонезу, в якому я потонув! (Сміється. ― Прим. ред.). Я тоді говорив дуже-дуже поганою російською, зараз трохи краще».

Спеціально для зіркового судді телеканал СТБ використав систему синхронного перекладу.

«Телеканал СТБ знайшов японську систему синхронного перекладу, щоб мої слова відразу перекладалися в навушниках учасників і всієї команди. Такий пристрій тільки вийшов тоді, і ним ще ніхто не користувався. СТБ дуже заморочилися, я вдячний за їхній внесок і працю! Все інше ви знаєте, тому що стежите за мною на проєкті. У мене навіть зараз багато хейтерів, бо я не українець і треба було брати українського шефа, а не мене. Я перший рік багато читав коментарі, засмучувався, мене це зачіпало. Але тепер ― ні. Я завжди поважав чесність, відповідальність і завзятість, я не прокинувся відразу багатим і на ТБ, я багато працював і заробляв свій авторитет».

Ектор зізнався, що за весь цей час дуже полюбив Україну та її національну кухню.

«Так, я не українець, але за весь час, поки тут, дуже полюбив Україну. Я отримав посвідку на проживання, роблю внесок в українську кухню і те, щоб українці перестали її недооцінювати. Я відчуваю, що це і мій дім теж, і хочу бути корисним йому. Сподіваюся, вам відгукується моя історія, я бачу ваші коментарі та підтримку».

