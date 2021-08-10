Нещодавно стартували зйомки 11 сезону легендарного кулінарного проєкту «МастерШеф», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на СТБ. У новому сезоні суддями як і раніше будуть Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Не пропустіть прем’єру нового грандіозного сезону, яка відбудеться вже 28 серпня на СТБ! Такої кулінарної боротьби аматорів ви ще не бачили! За підсумками кастингу залишиться двадцятка найкращих кулінарів, якій доведеться пройти більше п’ятдесяти індивідуальних і командних конкурсів, щоб поборотися за головний приз і заповітне звання «МастерШеф».

Video: «МастерШеф»-11: дата старту кулінарного шоу Коли МастерШеф 11 сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту шоу МастерШеф 11 сезон на СТБ. МастерШеф 2021: дата виходу нового сезону

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