«МастерШеф»-11: дата старту кулінарного шоу
10.08.2021
Нещодавно стартували зйомки 11 сезону легендарного кулінарного проєкту «МастерШеф», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на СТБ. У новому сезоні суддями як і раніше будуть Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.
Не пропустіть прем’єру нового грандіозного сезону, яка відбудеться вже 28 серпня на СТБ! Такої кулінарної боротьби аматорів ви ще не бачили! За підсумками кастингу залишиться двадцятка найкращих кулінарів, якій доведеться пройти більше п’ятдесяти індивідуальних і командних конкурсів, щоб поборотися за головний приз і заповітне звання «МастерШеф».
Video: «МастерШеф»-11: дата старту кулінарного шоу
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