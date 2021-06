Восени глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом нового, 11 сезону «МастерШеф»! І поки учасники роблять усе можливе, щоб пройти в омріяну 20-ку, судді проєкту вже поділилися першими емоціями зі зйомок кулінарного шоу. Подробиці ― далі в матеріалі!

«Нещодавно стартували зйомки нового сезону проєкту “МастерШеф”. І зовсім скоро мені доведеться поєднувати дві ролі — вчителя та судді. Сьогодні хочу побажати наснаги та успіху учасникам “МастерШефа”. Для мене кожен сезон як перший. І я, пройшовши шлях як учасниця, розумію вас, як ніхто інший. Будьте впевнені у своїх силах і таланті. Не дозволяйте хвилюванню та перешкодам позбавити вас мрії. Відкривайтеся новим знанням та навичкам, котрі створюють нові можливості. А вони дуже далеко можуть вас привести. Вірю в кожного та бажаю успіху. Як запевняє мій улюблений співак — все у ваших руках!» — написала Ольга Мартиновська.

А ось Ектор Хіменес-Браво запевняє, цей сезон буде одним із найвидовищніших!

«Початок нової історії “МастерШеф”! Після першого знімального дня можу з упевненістю сказати, що сезон буде видовищним! З новими випробуваннями і талановитими, цікавими учасниками».

