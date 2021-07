Зовсім нещодавно почалися зйомки наймасштабнішого кулінарного шоу країни «МастерШеф»-11. Хочете дізнатися, як проходять зйомки 11 сезону «МастерШеф»? Дивіться добірку фото від суддів кулінарного проєкту прямо зараз!

Ектор Хіменес-Браво відкрив завісу кулінарного шоу і розповів, як проходить його день на знімальному майданчику «МастерШеф».

У суддів проєкту в новому сезоні неймовірні костюми, добірка цікавих конкурсів та безліч нововведень. А ви чекаєте на новий сезон «МастерШеф»-11?

