Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як проходять зйомки «МастерШеф»-11 (фото)

15.07.2021

Зовсім нещодавно почалися зйомки наймасштабнішого кулінарного шоу країни «МастерШеф»-11. Хочете дізнатися, як проходять зйомки 11 сезону «МастерШеф»? Дивіться добірку фото від суддів кулінарного проєкту прямо зараз!

Ектор Хіменес-Браво відкрив завісу кулінарного шоу і розповів, як проходить його день на знімальному майданчику «МастерШеф».

У суддів проєкту в новому сезоні неймовірні костюми, добірка цікавих конкурсів та безліч нововведень. А ви чекаєте на новий сезон «МастерШеф»-11?

Більше на тему: Салат з язиком, апельсинами і рукколою

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send