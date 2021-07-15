Як проходять зйомки «МастерШеф»-11 (фото)
15.07.2021
Зовсім нещодавно почалися зйомки наймасштабнішого кулінарного шоу країни «МастерШеф»-11. Хочете дізнатися, як проходять зйомки 11 сезону «МастерШеф»? Дивіться добірку фото від суддів кулінарного проєкту прямо зараз!
Ектор Хіменес-Браво відкрив завісу кулінарного шоу і розповів, як проходить його день на знімальному майданчику «МастерШеф».
У суддів проєкту в новому сезоні неймовірні костюми, добірка цікавих конкурсів та безліч нововведень. А ви чекаєте на новий сезон «МастерШеф»-11?
Більше на тему: Салат з язиком, апельсинами і рукколою
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+