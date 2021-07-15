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Как проходят съемки «МастерШеф»-11 (фото)

15.07.2021

Совсем недавно начались съемки самого масштабного кулинарного шоу страны «МастерШеф»-11. Хотите узнать, как проходят съемки 11 сезона «МастерШеф»? Смотрите подборку фото от судьей кулинарного проекта прямо сейчас!

Эктор Хименес-Браво приоткрыл занавес кулинарного шоу и рассказал, как проходит его день на съемочной площадке «МастерШеф».

У судьей проекта в новом сезоне невероятные костюмы, подборка интересных конкурсов и множество нововведений. А вы ждете новый сезон МастерШеф?

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