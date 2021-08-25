«МастерШеф»-11: дата старта кулинарного шоу
25.08.2021
Недавно стартовали съемки 11 сезона легендарного кулинарного проекта «МастерШеф», премьера которого состоится уже этой осенью на СТБ. В новом сезоне судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.
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Не пропустите премьеру нового грандиозного сезона, которая состоится уже 28 августа на СТБ! Такой кулинарной борьбы аматоров вы еще не видели! По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание «МастерШеф».
Video: «МастерШеф»-11: дата старта кулинарного шоу
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