Нещодавно стартували зйомки 11 сезону легендарного кулінарного проєкту «МастерШеф», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на СТБ. У новому сезоні суддями як і раніше будуть Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Більше на тему: Стартували зйомки шоу «МастерШеф»-11!

Не пропустіть прем’єру нового грандіозного сезону, яка відбудеться вже 28 серпня на СТБ! Такої кулінарної боротьби аматорів ви ще не бачили! За підсумками кастингу залишиться двадцятка найкращих кулінарів, якій доведеться пройти більше п’ятдесяти індивідуальних і командних конкурсів, щоб поборотися за головний приз і заповітне звання «МастерШеф».

Video: «МастерШеф»-11: дата старту кулінарного шоу Коли Мастер Шеф 11 сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту шоу Мастер Шеф 11 сезон на СТБ. Мастер Шеф 2021: дата виходу нового сезону

Більше на тему: Як проходять зйомки «МастерШеф»-11 (фото)

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ