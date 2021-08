Сьогодні, 7 серпня, о 21:00 відбувся показ 10 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрілися на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було в 10 випуску шоу?

На знаменитій кухні «МастерШеф. CELEBRITY» ножі схрестили зіркові пари: Мамаріка, ALYOSHA і Катерина Тишкевич проти Сергія Середи, Тараса Тополі і Валентина Томусяка. Для чоловіків це змагання було справжнім викликом, адже ніхто з них не може похвалитися кулінарними досягненнями.

У першому конкурсі кожна команда повинна була приготувати одну страву — мітболи. Судді поділили процес на три етапи, щоб кожен учасник міг себе максимально проявити. Зірки мали витягувати сир для мітболів… із піци! Краще з цим завданням упоралася команда хлопців, які боролися в синіх фартухах.

У другому конкурсі команди мали приготувати по одній страві. Усі необхідні інгредієнти були в темній кімнаті — кімнаті жахів! Від кожної команди туди заходило по одному учаснику. У пар, які залишалися на кухні, були карти темної кімнати, а в тих, хто заходив, — можливість чути абсолютно все, що говорять колеги. Дівчата готували баварські ковбаски з капустою. По інгредієнти для червоної команди пішла Катерина.

Хлопці мали приготувати люля-кебаб із соусом із бринзи. Від своєї команди на пошуки продуктів вирушив Тарас Тополя. Після дегустації страв Ектор оголосив вирок: виграла команда дівчат.

У третьому конкурсі «МастерШеф. CELEBRITY» команди повинні були подати суддям плов. Проте готувати його вони мусили з ускладненнями — у кінському сідлі, з вимкненими плитами тощо. Ускладнення діставалися учасникам після вікторини: якщо правильно відповіси на запитання Ектора — дістанеш легке ускладнення.

У 3 конкурсі, як і в 10 випуску шоу «МастерШеф. CELEBRITY», виграли дівчата.

