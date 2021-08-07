Сегодня, 7 августа, в 21:00 состоялся показ 10 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретились на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в 10 выпуске шоу?

На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» ножи скрестили звездные пары: Мамарика, ALYOSHA и Екатерина Тышкевич против Сергея Середы, Тараса Тополи и Валентина Томусяка. Для мужчин это соревнование было настоящим вызовом, ведь никто из них не может похвастаться кулинарными достижениями.

В первом конкурсе каждая команда должна была приготовить одно блюдо ― митболы. Судьи поделили процесс на три этапа, чтобы каждый участник мог себя максимально проявить. Звездам пришлось извлекать сыр для митболов… из пиццы! Лучше всего с этой задачей справилась команда парней, которые боролись в синих фартуках.

Во втором конкурсе команды должны были приготовить по одному блюду. Все необходимые ингредиенты находились в темной комнате ― комнате ужасов! От каждой команды туда заходило по одному участнику. У пар, которые оставались на кухне, были карты темной комнаты, а у тех, кто заходил ― возможность слышать абсолютно все, что говорят коллеги. Девушки готовили баварские колбаски с капустой. За ингридиентами для красной команды пошла Екатерина. Ребята должны были приготовить люля-кебаб с соусом из брынзы. От своей команды на поиски продуктов отправился Тарас Тополя. После дегустации блюд Эктор вынес приговор: выиграла команда девушек.

В третьем конкурсе «МастерШеф. CELEBRITY» команды должны были подать судьям плов. Однако готовить его им пришлось с усложнениями: в лошадином седле, с выключенными плитами и тому подобное. Усложнения доставались участникам после викторины: если правильно ответишь на вопрос Эктора ― получишь легкое усложнение.

В 3 конкурсе, как и в 10 выпуске шоу «МастерШеф. CELEBRITY», выиграли девушки.

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