Телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда продолжают работу над костюмированной драмой «Кофе с кардамоном» по роману львовской писательницы Наталии Гурницкой. Автор романа трепетно следит за процессом и подогревает интерес поклонников своими постами в социальных сетях. О работе актеров, истории любви и ощущениях самой Натальи – в материале.

«Невероятно радуюсь, волнуюсь и одновременно держу кулачки, чтобы все удалось как нельзя лучше и очень успешно. Сериал того стоит. Актеры, режиссеры, операторы, съемочная команда невероятно талантливые, профессиональные и творческие! Пусть все реализуется, осуществляется и сбывается. Пусть работается легко, продуктивно и с хорошими эмоциями и настроением!» – написала Наталия Гурницкая.

Отметим, съемки сериала проходили во Львове и Львовской области – Вишне и Жовкве, а сейчас продолжаются в Киеве. Автор романа признается, что практически прожила месяц вместе со съемочной командой. А поскольку работа над сериалом стартовала в холодное время года, условия выдались непростыми.

«Теперь четко знаю, что работа всей съемочной команды и актеров балансирует где-то очень близко к грани выносливости! Невозможно сложные погодные условия, недосып, большие требования к результатам, самоотдача на грани чуда, желание создать действительно невероятно качественный продукт и высокий профессионализм, который просто не допускает никаких поблажек к себе и другим», – поделилась впечатлениями Гурницкая. – В конце концов, весь этот месяц у меня было ощущение, что забочусь о судьбе собственного ребенка (а для автора его произведение – это всегда дитя), потому перестала разделять свой роман и его экранизацию. Свято убеждена, что где-то на небе эта история записана уже давно, а мы все просто должны донести ее людям такой, какой чувствуем, видим и переживаем! Думаю, эта история еще не раз удивит своими мистическими совпадениями, сюрпризами и особыми эмоциями».

«Кофе с кардамоном» ― это драматическая история запретной любви юной девушки Анны к взрослому женатому польскому шляхтичу Адаму, которая разворачивается во Львове в XIX веке, во времена «Весны народов».

О главной героине Анне Наталия пишет: «Анну в киносериале играет невероятно талантливая и красивая актриса Алена Лавренюк. Высокая эстетика каждого кадра, изысканная подача любовной линии, сдержанный эротизм, нежность и глубокий психологизм в каждой сцене. Вряд ли можно желать чего-то еще большего. Как автор я в восторге!».

Премьера сериала «Кофе с кардамоном» состоится на СТБ уже в этом году. Шоураннер и исполнительница главной роли ― Алена Лавренюк. Ее партнером стал польский актер Павел Делонг, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Дом». Режиссер фильма – Марина Степанская, известная своим дебютным полнометражным фильмом «Стрімголов».

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