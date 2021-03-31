Телеканал СТБ і Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду продовжують роботу над костюмованою драмою «Кава з кардамоном» за романом львівської письменниці Наталії Гурницької. Авторка роману трепетно ​​стежить за процесом і підігріває інтерес шанувальників своїми постами в соціальних мережах. Про роботу акторів, історії кохання і відчуття самої Наталії ― в матеріалі.

«Неймовірно радію, хвилююся і одночасно тримаю кулачки, щоб все вдалося якнайкраще і дуже успішно. Серіал того вартий. Актори, режисер, оператор, знімальна команда неймовірно талановиті, професійні і творчі! Нехай все реалізовується, здійснюється та збувається. Нехай працюється легко, продуктивно і з гарними емоціями та настроєм!» ― написала Наталія Гурницька.

Зйомки серіалу проходили у Львові та Львівській області ― Вишні і Жовкві, а зараз тривають у Києві. Авторка роману зізнається, що практично прожила місяць разом зі знімальною командою. А оскільки робота над серіалом стартувала в холодну пору року, умови були непростими.

«Тепер чітко знаю, що робота усієї знімальної команди і акторів балансує десь дуже близько до межі витривалості! Неможливо складні погодні умови, недосип, великі вимоги до результатів, самовіддача на грані дива, бажання створити справді неймовірно якісний продукт і високий професіоналізм, який просто не допускає ніяких послаблень до себе та інших», ― поділилася враженнями Гурницька. ― Зрештою, весь цей місяць я мала відчуття, що опікуюся долею власної дитини (а для автора його твір ― це завжди дитя), бо перестала розділяти свій роман і його екранізацію. Свято переконана, що десь там на Небі ця історія записана вже давно, а ми всі просто мусимо донести її до людей такою, якою відчуваємо, бачимо і переживаємо! Думаю, ця історія ще не раз здивує своїми містичними збігами, сюрпризами і особливими емоціями…»

«Кава з кардамоном» ― це драматична історія забороненого кохання юної дівчини Анни до дорослого одруженого польського шляхтича Адама, яка розгортається у Львові в XIX столітті, за часів «Весни народів».

Про головну героїню Анну Наталія пише: «Анну в кіносеріалі грає неймовірно талановита і красива актриса Олена Лавренюк. Висока естетика кожного кадру, вишукана подача любовної лінії, стриманий еротизм, ніжність і глибокий психологізм в кожній сцені. Навряд чи можна бажати чогось ще більшого. Як автор я в захваті!».

Прем’єра серіалу «Кава з кардамоном» відбудеться на СТБ вже цьогоріч. Шоуранерка і виконавиця головної ролі ― Олена Лавренюк. Її партнером став польський актор Павло Делонг, відомий за фільмами «Список Шиндлера» і «Дім». Режисерка фільму ― Марина Степанська, відома своїм дебютним повнометражним фільмом «Стрімголов».

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