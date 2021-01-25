Тарас Цимбалюк розказав про свого персонажа в серіалі «Кава з кардамоном»

Телеканал СТБ та Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду знімають костюмовану драму «Кава з кардамоном» за романом львівської письменниці Наталії Гурницької. У новій стрічці задіяний відомий український актор, який полюбився глядачам телеканалу СТБ за роллю в серіалі «Кріпосна» Тарас Цимбалюк. Кого ж Тарас зіграє в «Каві з кардамоном» ― дізнайтеся просто зараз!

«Продовжили зйомки багатосерійного фільму “Кава з кардамоном”! Нагадаю, що я граю Андрія — семінариста, брата Анни. Дуже цікаво ліпити цю роль. Людина, котра приймає целібат… вже викликає акторський інтерес! Перечитуючи матеріал, окремі сцени… вкотре ловлю себе на думці, що маємо чудовий сценарій, — красива історія, котра у кадрі буде підсилена містом Лева та його околицями!»

Нагадаємо, що зйомки серіалу «Кава з кардамоном» розпочалися в селі Вишня Львівської області. Також вони продовжилися в Жовкві, Львові та Києві. Режисеркою фільму стала Марина Степанська, відома своїм дебютним повнометражним фільмом «Стрімголов». Художником з костюмів виступив Дмитро Курята, який розробляв убрання для «Кріпосної» та був керівником відділу стилю на телеканалі СТБ.

Більше на тему: Cоня Прісс поділилася першими кадрами зі зйомок 3 сезону «Кріпосної»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ