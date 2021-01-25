Тарас Цимбалюк рассказал о своем персонаже в сериале «Кофе с кардамоном»

Телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда снимают костюмированную драму «Кофе с кардамоном» по роману львовской писательницы Натальи Гурницкой. В новой картине задействован известный украинский актер, полюбившийся зрителям телеканала СТБ по роли в сериале «Крепостная» Тарас Цимбалюк. Кого Тарас сыграет в «Кофе с кардамоном» ― узнайте прямо сейчас!

«Продолжили съемки многосерийного фильма “Кофе с кардамоном”! Напомню, что я играю Андрея ― семинариста, брата Анны. Очень интересно лепить эту роль. Человек, который принимает целибат… уже вызывает актерский интерес! Перечитывая материал, отдельные сцены… в который раз ловлю себя на мысли, что имеем замечательный сценарий, ― красивая история, которая в кадре будет усилена городом Льва и его окрестностями».

Напомним, что съемки сериала «Кофе с кардамоном» начались в селе Вишня Львовской области. Также они продолжились в Жовкве, Львове и Киеве. Режиссером фильма стала Марина Степанская, известная своим дебютным полнометражным фильмом «Сломя голову». Художником по костюмам выступил Дмитрий Курята, который разрабатывал наряды для «Крепостной» и был руководителем отдела стиля на телеканале СТБ.

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