Новый сезон программы «Таємниці ДНК» начинается с невероятной истории. Та, кто всю жизнь жила без родителей, может оказаться не сиротой? Команда проекта возьмется за сложнейшее расследование, чтобы расставить все точки над «і». Не пропустите 1 выпуск 4 сезона проекта «Таємниці ДНК» 29 августа. Теперь каждое воскресенье в 22:10 на телеканале СТБ!

Новый сезон уникальной программы начнется с удивительной истории. Героиня 1 выпуска всю жизнь считала себя сиротой, росла без родителей. Теперь, когда женщина свыклась с мыслью, что она никогда не узнает больше о своих корнях, в студии проекта «Таємниці ДНК» все может измениться.

Как героиня 1 выпуска решилась обратиться за помощью в проект?

Неужели имена ее родственников уже фигурировали в прошлых сезонах?

Сколько времени заняли расследование команды проекта «Таємниці ДНК» и поиски родственной души женщины?

И неужели в студию таки приедет ее родная мать?

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Не пропустите премьеру 4 сезона проекта «Таємниці ДНК» 29 августа в 22:10 на телеканале СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 1 выпуске 4 сезона? 29 августа 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 1 выпуск 4 сезона. Чем удивит 1 выпуск Таємниці ДНК 4 от 29.08.2021 - смотрите в анонсе

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