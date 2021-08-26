Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 1 выпуске 4 сезона?

26.08.2021

Новый сезон программы «Таємниці ДНК» начинается с невероятной истории. Та, кто всю жизнь жила без родителей, может оказаться не сиротой? Команда проекта возьмется за сложнейшее расследование, чтобы расставить все точки над «і». Не пропустите 1 выпуск 4 сезона проекта «Таємниці ДНК» 29 августа. Теперь каждое воскресенье в 22:10 на телеканале СТБ!

Новый сезон уникальной программы начнется с удивительной истории. Героиня 1 выпуска всю жизнь считала себя сиротой, росла без родителей. Теперь, когда женщина свыклась с мыслью, что она никогда не узнает больше о своих корнях, в студии проекта «Таємниці ДНК» все может измениться. 

  • Как героиня 1 выпуска решилась обратиться за помощью в проект?
  • Неужели имена ее родственников уже фигурировали в прошлых сезонах?
  • Сколько времени заняли расследование команды проекта «Таємниці ДНК» и поиски родственной души женщины?
  • И неужели в студию таки приедет ее родная мать?

Больше по теме: Татьяна Высоцкая рассказала о съемках нового сезона проекта «Таємниці ДНК»

Не пропустите премьеру 4 сезона проекта «Таємниці ДНК» 29 августа в 22:10 на телеканале СТБ! 

Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 1 выпуске 4 сезона?

29 августа 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 1 выпуск 4 сезона. Чем удивит 1 выпуск Таємниці ДНК 4 от 29.08.2021 - смотрите в анонсе

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить